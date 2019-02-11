Fabian MLS’te – Fotomaç – 11 Şubat 2019
11 Şubat 2019, Pazartesi
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Fabian ’te

Fabian MLS’te

başında için 'a kadar gelen ancak sağlık problemleri nedeniyle geri gönderilen , ekiplerinden ile sözleşme imzaladı.

başında için 'a kadar gelen ancak sağlık problemleri nedeniyle geri gönderilen , ekiplerinden ile sözleşme imzaladı. Meksikalı orta saha, bir yıl süreyle MLS'te forma giyecek.

  1. 11.2.2019
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