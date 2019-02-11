Fabian MLS’te
Sezon başında Fenerbahçe için İstanbul'a kadar gelen ancak sağlık problemleri nedeniyle geri gönderilen Marco Fabian, MLS ekiplerinden Philadelphia Union ile sözleşme imzaladı.
Sezon başında Fenerbahçe için İstanbul'a kadar gelen ancak sağlık problemleri nedeniyle geri gönderilen Marco Fabian, MLS ekiplerinden Philadelphia Union ile sözleşme imzaladı. Meksikalı orta saha, bir yıl süreyle MLS'te forma giyecek.
- 11.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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