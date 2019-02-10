Erman Toroğlu: Fikret Orman ve Ali koç şimdi ağlamasınlar
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Trabzonspor maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Kulüpler Birliği toplandı. Organizeyi yapan Ali Koç ile Fikret Orman'dı, şimdi ağlamasınlar. Kulüpler Birliği o toplantıda Federasyon'u tehdit etti, Galatasaray Başkanı tehdit etmediği halde adama ceza verdiler. Diğerlerini yurt dışı yapman lazım." ifadelerini kullandı.
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