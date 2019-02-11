Soldado için gözler raporda!

Kayseri maçında hakem Alper Ulusoy'a 'f..k off' dediği iddiasıyla kırmızı kart gören Roberto Soldado'nun alacağı ceza için gözler Ulusoy'un vereceği rapora çevrildi. Ulusoy'un raporuna sadece bu ifadeyi koyarsa Soldado 1 maç ceza alacak. Bu durumda İspanyol forvet, Beşiktaş derbisinde oynayabilecek. Alper Ulusoy'un detaylı bir rapor hazırlaması ve sevkin 'hakaretten' olması halinde ise Soldado'ya en az 2-3 maç ceza çıkabilecek.