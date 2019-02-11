Soldado için gözler raporda! – Fotomaç – 11 Şubat 2019
11 Şubat 2019, Pazartesi
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için gözler raporda!

Soldado için gözler raporda!

maçında hakem 'a 'f..k off' dediği iddiasıyla gören Roberto 'nun alacağı ceza için gözler Ulusoy'un vereceği rapora çevrildi.

maçında hakem 'a 'f..k off' dediği iddiasıyla gören Roberto 'nun alacağı ceza için gözler Ulusoy'un vereceği rapora çevrildi. Ulusoy'un raporuna sadece bu ifadeyi koyarsa Soldado 1 maç ceza alacak. Bu durumda İspanyol forvet, derbisinde oynayabilecek. Alper Ulusoy'un detaylı bir rapor hazırlaması ve sevkin 'hakaretten' olması halinde ise Soldado'ya en az 2-3 maç ceza çıkabilecek.

  1. 11.2.2019
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