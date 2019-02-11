Soldado için gözler raporda!
Kayseri maçında hakem Alper Ulusoy'a 'f..k off' dediği iddiasıyla kırmızı kart gören Roberto Soldado'nun alacağı ceza için gözler Ulusoy'un vereceği rapora çevrildi.
Kayseri maçında hakem Alper Ulusoy'a 'f..k off' dediği iddiasıyla kırmızı kart gören Roberto Soldado'nun alacağı ceza için gözler Ulusoy'un vereceği rapora çevrildi. Ulusoy'un raporuna sadece bu ifadeyi koyarsa Soldado 1 maç ceza alacak. Bu durumda İspanyol forvet, Beşiktaş derbisinde oynayabilecek. Alper Ulusoy'un detaylı bir rapor hazırlaması ve sevkin 'hakaretten' olması halinde ise Soldado'ya en az 2-3 maç ceza çıkabilecek.
- 11.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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