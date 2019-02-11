Uğur ‘ters’ döndü

Ersun Yanal, Fenerbahçe'yi şampiyon yaptığı 2013-14 sezonunda birçok maçı son dakikalarda bulunan gollerle kazanıp, kritik puanlar elde etmişti. Tecrübeli hoca bu kez son dakika gollerinin kurbanı oldu. Sarı lacivertli takım, Bursa, BB Erzurum ve Kayseri sınavlarında 87'den sonra yediği gollerle toplamda 5 puan kaybetti.



ERSUN YANAL KONUŞACAK

Teknik direktör Ersun Yanal ve bir futbolcu, bugün saat 15.30'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Zenit maçıyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek. Zenit'in hocası da saat 18.40'ta basının karşısına çıkacak.