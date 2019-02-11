Uğur ‘ters’ döndü – Fotomaç – 11 Şubat 2019
11 Şubat 2019, Pazartesi
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Uğur ‘ters’ döndü

Uğur ‘ters’ döndü

, 'yi şampiyon yaptığı sezonunda birçok maçı son dakikalarda bulunan gollerle kazanıp, kritik puanlar elde etmişti.

, 'yi şampiyon yaptığı sezonunda birçok maçı son dakikalarda bulunan gollerle kazanıp, kritik puanlar elde etmişti. Tecrübeli hoca bu kez son dakika gollerinin kurbanı oldu. Sarı lacivertli takım, , BB ve sınavlarında 87'den sonra yediği gollerle toplamda 5 puan kaybetti.

ERSUN YANAL KONUŞACAK
Teknik direktör Ersun Yanal ve bir futbolcu, bugün saat 15.30'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Zenit maçıyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek. Zenit'in hocası da saat 18.40'ta basının karşısına çıkacak.

  1. 11.2.2019
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