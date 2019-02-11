Uğur ‘ters’ döndü
Ersun Yanal, Fenerbahçe'yi şampiyon yaptığı 2013-14 sezonunda birçok maçı son dakikalarda bulunan gollerle kazanıp, kritik puanlar elde etmişti.
Ersun Yanal, Fenerbahçe'yi şampiyon yaptığı 2013-14 sezonunda birçok maçı son dakikalarda bulunan gollerle kazanıp, kritik puanlar elde etmişti. Tecrübeli hoca bu kez son dakika gollerinin kurbanı oldu. Sarı lacivertli takım, Bursa, BB Erzurum ve Kayseri sınavlarında 87'den sonra yediği gollerle toplamda 5 puan kaybetti.
ERSUN YANAL KONUŞACAK
Teknik direktör Ersun Yanal ve bir futbolcu, bugün saat 15.30'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Zenit maçıyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek. Zenit'in hocası da saat 18.40'ta basının karşısına çıkacak.
- 11.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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