"Kazanmayı hak ettik"
29 Ocak 2019, Salı
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İyi yolda gidiyoruz

İyi yolda gidiyoruz

, “Kazanırken galibiyeti hak edecek takım olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” dedi

Teknik Direktörü Ersun , 3-2 kazanılan Yeni maçının ardından "Kazanamadığımız bir süreci yaşıyorduk. Bu süreci bitirmek istiyorduk. Hepimiz iştahlıydık. Kazanamadığımız zaman da bunun stresini yönetmek ayrı bir sonuçtu. Fenerbahçe artık kazandı. Kazanırken galibiyeti hak edecek takım olma yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz" dedi. Yanal, oyuncularına bulundukları camianın önemini her fırsatta anlattığını aktararak, "Taraftarımıza teşekkür ediyorum gösterdikleri destekten dolayı. Taraftarın beğenmeme hakkı var ama bizim taraftarımızın stada gelerek burada bulunarak, bizi ne kadar desteklediklerini gördüm. Ben bu mesajı aldım ve teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'Slimani tutmadı'
İslam Slimani'yle yolların ayrılmak üzere olduğunu aktaran Ersun Yanal, şunları kaydetti: "Slimani'yi beğenirsiniz beğenmezsiniz ama bir gerçek var. İngiltere'deki kulübünün en pahalı transferi. Tutmadı, olmadı ama oyuncu kalitesiyle ilgili bir şey yok. Transfer görüşmelerine izin verdik. Slimani'nin Fenerbahçe'yle olan bağı ve ilişkileri zayıflamış. Bu planlamanın Fenerbahçe'nin zarar etmeden gerçekleşmesini istiyoruz."

Fenerbahçe buradan çıkar
Zaman zaman takımının güvensizlik yaşadığını da anlatan Yanal, "Fenerbahçe ilk kez böyle bir kaosun içerisinde. Fenerbahçe buradan çıkar" dedi.
  1. 29.1.2019
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