İyi yolda gidiyoruz
Yanal, “Kazanırken galibiyeti hak edecek takım olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” dedi
'Slimani tutmadı'
İslam Slimani'yle yolların ayrılmak üzere olduğunu aktaran Ersun Yanal, şunları kaydetti: "Slimani'yi beğenirsiniz beğenmezsiniz ama bir gerçek var. İngiltere'deki kulübünün en pahalı transferi. Tutmadı, olmadı ama oyuncu kalitesiyle ilgili bir şey yok. Transfer görüşmelerine izin verdik. Slimani'nin Fenerbahçe'yle olan bağı ve ilişkileri zayıflamış. Bu planlamanın Fenerbahçe'nin zarar etmeden gerçekleşmesini istiyoruz."
Fenerbahçe buradan çıkar
Zaman zaman takımının güvensizlik yaşadığını da anlatan Yanal, "Fenerbahçe ilk kez böyle bir kaosun içerisinde. Fenerbahçe buradan çıkar" dedi.
- 29.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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