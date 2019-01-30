Serdar Aziz Fenerbahçe yolunda! Sözleşmesi feshedildi - Fotomaç
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Serdar Aziz Fenerbahçe yolunda! Sözleşmesi feshedildi
Galatasaray'da Serdar Aziz'in sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Serdar, Galatasaray binasından ayrılarak Fenerbahçe binasına doğru yola çıktı. İşte detaylar...
30 Ocak 2019 Çarşamba, 20:59:33
Güncelleme: 21:07:04
Galatasaray'da Serdar Aziz ile yollar ayrıldı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-Kırmızılılarda Serdar Aziz'in sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.
Galatasaray, Serdar Aziz'in sözleşmesini alacaklarına karşılık ve Serdar'ın cebinden yapacağı bir miktar ödeme karşılığında karşılıklı olarak feshetti.
Serdar, Fenerbahçe dışında gelen teklifleri değerlendirmeyecek.
Serdar Aziz'in Galatasaray'dan 1.8 milyon Euro alacağı bulunuyordu.