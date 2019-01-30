Serdar Aziz Fenerbahçe yolunda! Sözleşmesi feshedildi - Fotomaç
30 Ocak 2019, Çarşamba
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Serdar Aziz Fenerbahçe yolunda! Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da Serdar Aziz'in sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Serdar, Galatasaray binasından ayrılarak Fenerbahçe binasına doğru yola çıktı. İşte detaylar...
30 Ocak 2019 Çarşamba, 20:59:33 Güncelleme: 21:07:04
Serdar Aziz Fenerbahçe yolunda! Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da Serdar Aziz ile yollar ayrıldı...

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Serdar Aziz Fenerbahçe yolunda! Sözleşmesi feshedildi

Sarı-Kırmızılılarda Serdar Aziz'in sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Serdar Aziz Fenerbahçe yolunda! Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray, Serdar Aziz'in sözleşmesini alacaklarına karşılık ve Serdar'ın cebinden yapacağı bir miktar ödeme karşılığında karşılıklı olarak feshetti.

Serdar Aziz Fenerbahçe yolunda! Sözleşmesi feshedildi

Serdar, Fenerbahçe dışında gelen teklifleri değerlendirmeyecek.

Serdar Aziz Fenerbahçe yolunda! Sözleşmesi feshedildi

Serdar Aziz'in Galatasaray'dan 1.8 milyon Euro alacağı bulunuyordu.

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