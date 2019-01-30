Serdar Aziz Fenerbahçe kulüp binasında! İmzalar atılıyor
Galatasaray ile yollarını ayıran milli stoper Serdar Aziz Fenerbahçe ile detayları görüşmek için kulüp binasına geldi. İşte o görüntüler...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Kim Milyoner Olmak İster 21 Ocak özel bölümü soru ve cevapları
- Teklif açıklandı! Yıldız isim adım adım Fenerbahçe'ye...
- Fenerbahçe'den dev takas! Slimani'nin yerine Adebayor geliyor
- Tüm takıma ceza istediler! Fenerbahçe isyanı...
- Fenerbahçe'den zehir zemberek açıklama! Cüneyt Çakır...
- Savaştan çıkan yıldız Victor Moses! Film gibi hayat...
- Fenerbahçeliler Ali Koç'a tepkili! İstifa...
- Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya! Golcü savaşı...