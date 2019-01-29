Futbolculara maaş dopingi
Kanarya'da başkan Ali Koç ve idareciler, Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi futbolcuların motivasyonunu artırmak için maaş ödemesi yaptı.
Kanarya'da başkan Ali Koç ve idareciler, Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi futbolcuların motivasyonunu artırmak için maaş ödemesi yaptı. Sarı-lacivertli yönetim bu hareketle oyuncuların tamamen saha içine odaklanmasını hedefledi. Oyuncular bir hayli hırslıydı.
- 29.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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