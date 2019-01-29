Futbolculara maaş dopingi – Fotomaç – 29 Ocak 2019
29 Ocak 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Futbolculara maaş dopingi

Futbolculara maaş dopingi

Kanarya'da başkan ve idareciler, karşılaşması öncesi futbolcuların motivasyonunu artırmak için maaş ödemesi yaptı.

Kanarya'da başkan ve idareciler, karşılaşması öncesi futbolcuların motivasyonunu artırmak için maaş ödemesi yaptı. Sarı-lacivertli yönetim bu hareketle oyuncuların tamamen saha içine odaklanmasını hedefledi. Oyuncular bir hayli hırslıydı.

  1. 29.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Futbolculara maaş dopingi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN