Futbolculara maaş dopingi

Kanarya'da başkan Ali Koç ve idareciler, Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi futbolcuların motivasyonunu artırmak için maaş ödemesi yaptı. Sarı-lacivertli yönetim bu hareketle oyuncuların tamamen saha içine odaklanmasını hedefledi. Oyuncular bir hayli hırslıydı.