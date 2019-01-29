‘Rezil ettiniz bizi’
Sarı-lacivertli taraftarlar maç öncesi futbolculara tepki gösterdi. “Rezil ettiniz cümle aleme” dediler.
Sezonun ilk maçından beri takımlarına büyük destek veren taraftarlar dün de Ülker Stadı'nın büyük bölümünü doldurdu. Ancak bu kez bir fark vardı. Sarılacivertliler, karşılaşma başlamadan önce hiçbir futbolcuyu yumruk şova çağırmadı. Sadece yeni transfer Victor Moses alkışlandı. Tribünlerden bir de beste yükseldi. Sarı-lacivertliler "O forma kutsaldır söyledik size. Rezil ettiniz bizi cümle aleme. İhanet ettiniz sizler Lefter'e. Çubukluyu çıkarın çıplak oynayın" diye bağırdılar. Fenerbahçe taraftarı maçın başlamasıyla birlikte protestoyu keserek desteğe başladı.
GO HOME DAMIEN
Fenerbahçe taraftarı karşılaşma başlamadan kısa süre önce sportif direktör Damien Comolli'yi hedef tahtasına oturtan bir pankart açtı. Tribünlerde "Go home Damien" (Evine dön Damien) pankartı açıldı. Sarı-lacivertli taraftarlar ayrıca pankartta yazan sözleri tezahürat şeklinde de söylediler.
BUĞDAY ATTI VE DUA ETTİ
Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nda Yeni Malatyaspor'u ağırladığı mücadele öncesi bir sarı-lacivertli taraftar bereket getirmesi için sahaya buğdat attı. Aynı taraftar ardından dua etti. Aynı tribündeki taraftarlar, sahaya buğday atan ve dualar eden taraftarın tavrını alkışladı.
- 29.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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