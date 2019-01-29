Ekici resitali – Fotomaç – 29 Ocak 2019
29 Ocak 2019, Salı
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Ekici resitali

Ekici resitali

Sakatlıkları geride bırakan , Yeni karşısında harika oynadı. Önce sol ayağıyla ağları sarstı sonra frikikten füze yolladı. Penaltı kaçırsa da alkışlandı.

'ye büyük umutlarla transfer olmasına rağmen sakatlıklar nedeniyle çok maç kaçıran , fizik kalitesi yerinde olduğunda neler yapabileceğini Y. karşılaşmasında gösterdi. Henüz 2. dakikada İsla'dan aldığı pası sol ayağıyla filelere gönderdi. Ardından bu kez frikikten olağanüstü bir gol attı. Serbest vuruşta topun başına geçen 28 yaşındaki yıldız efsane İtalyan futbolcu Pirlo gibi vurdu, meşin yuvarlağı doksana yolladı.

HAT-TRİCK YAPAMADI
Mehmet Ekici, karşısında hat-trick yapmaya da çok yakındı. Kazanılan penaltıda meşin yuvarlağın başına geçti. Ancak atacağı köşeyi çok gösterince Malatyaspor kalecisi Farnolle beyaz noktadan yapılan vuruşu kurtardı. Sarı-lacivertli taraftarlar, penaltıyı kaçırmasına rağmen Mehmet Ekici'ye büyük destek verdi. 84. dakikada yerini 'ya bırakırken tüm tribünler ayağa kalkarak 28 yaşındaki futbolcunun performansını alkışladı.

1 VAR 1 YOK
Maçın hakemi , VAR hakemi 'ın uyarısıyla Fenerbahçe'nin iki penaltı pozisyonunu izledi. İlkinde Mehmet Ekici'nin yerde kaldığı pozisyonda VAR'a bakan Palabıyık "Devam" dedi. Nabil Dirar'ın yerde kaldığı pozisyonda penaltıyı verdi. VAR'dan bir daha izledi ve kararını değiştirmedi. Mehmet penaltıyı kaçırdı.

EKİCİ: BÖYLE DEVAM EDERIZ
Karşılaşmada attığı 2 golün yanı sıra 1 de penaltı kaçıran ve hat-trick yapma fırsatını tepen Mehmet Ekici, "Önemli olan 3 puandı. İnşallah bundan sonra çıkışı yakalarız ve 3'er 3'er devam ederiz. Kariyerimde hiç hat-trick yapamadım, ama 2 gol atmıştım. Olmadı, ama inşallah bundan sonra olur" diye konuştu.

  1. 29.1.2019
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