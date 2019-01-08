Yanal farkı

Teknik direktör Ersun Yanal, takımı ayağa kaldırmak için Belek'teki antrenmanlarda yeni bir sistem uyguluyor. İşte ayrıntılar: 1- Futbolcuların bütün koşu mesafeleri, pozisyon değiştirmeleri ve nabız durumları antrenman esnasında gps ve drone ile takip ediliyor. Örneğin; bir futbolcunun nabzı 180'e gelince Yanal idmanı durduruyor. Nabzın ideal şartlara inmesi bekleniyor. Nabzı normal seviyeye düşünce çalışma devam ediyor. 2- Oyuncu yanlış pas verdiği anda idmanı durdurup futbolcuya bu görüntü izlettiriliyor. Hangi bölgeye pas vermesi gerektiği gösteriliyor. 3- Doğru pozisyon almakla ilgili de piero'dan yararlanılıyor. Piero futbolcuları sahada o esnada olması gerektiği yerlere çekiyor. Hataları gösteriliyor.



'ESKİ OZAN OL'

Ersun Yanal, Alanya'ya kiralanan Ozan Tufan'a tavsiyelerde bulundu. Genç oyuncu ile görüşen tecrübeli hocanın, "Seni uzun yıllardır izliyorum. Bir türlü istikrarı sağlayamadın. Bazen dışardan bakmak daha iyi gelir insana. Alanyaspor'a git, Bursaspor'dan gelen Ozan gibi ol" dediği bildirildi.



AMAN SAKIN SAKATLANMAYIN

Fenerbahçe'de şimdiye kadar hiç sakatlık yaşanmadı. Buna Alper Potuk da dahil. Alper de antrenman temposu yüksek olduğu için tedbir amaçlı ayrı çalışıyor. Ersun Yanal'ın en çok dikkat ettiği nokta sakatlık olmaması... Tecrübeli hoca, oyuncuları sık sık, "Aman sakatlanmayın. Herkese maksimum derecede ihtiyacım olacak" diyerek uyarıyor.



BİR TIR ÇALIŞMA ALETİ GELDİ

Antalya'da bulunan takımların hepsi otellerin spor salonlarını kullanıyorlar. Fener ise Ersun Yanal'ın isteğiyle bir TIR dolusu aleti Samandıra'dan Belek'e getirdi. Futbolcular güç çalışmalarını bu özel aletlerle yapıyor.



SEMİNERE GİTTİ

Ersun Yanal, Antalya Belek'te devam eden 2018-19 MHK Kış Semineri'ne katıldı. Yanal ve idari menajer Volkan Ballı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ve hakemler ile bir araya geldi.