Yanal farkı – Fotomaç – 08 Ocak 2019
08 Ocak 2019, Salı
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Yanal farkı

Yanal farkı

Takımı toparlamak için yeni bir sistem uygulayan Yanal, videolu idmanlar yaptırıyor. Futbolculara hatalarını izleterek düzeltiyor

Teknik direktör , takımı ayağa kaldırmak için Belek'teki antrenmanlarda yeni bir sistem uyguluyor. İşte ayrıntılar: 1- Futbolcuların bütün koşu mesafeleri, pozisyon değiştirmeleri ve nabız durumları antrenman esnasında gps ve drone ile takip ediliyor. Örneğin; bir futbolcunun nabzı 180'e gelince Yanal idmanı durduruyor. Nabzın ideal şartlara inmesi bekleniyor. Nabzı normal seviyeye düşünce çalışma devam ediyor. 2- Oyuncu yanlış pas verdiği anda idmanı durdurup futbolcuya bu görüntü izlettiriliyor. Hangi bölgeye pas vermesi gerektiği gösteriliyor. 3- Doğru pozisyon almakla ilgili de piero'dan yararlanılıyor. Piero futbolcuları sahada o esnada olması gerektiği yerlere çekiyor. Hataları gösteriliyor.

'ESKİ OZAN OL'
Ersun Yanal, Alanya'ya kiralanan 'a tavsiyelerde bulundu. Genç oyuncu ile görüşen tecrübeli hocanın, "Seni uzun yıllardır izliyorum. Bir türlü istikrarı sağlayamadın. Bazen dışardan bakmak daha iyi gelir insana. 'a git, 'dan gelen Ozan gibi ol" dediği bildirildi.

AMAN SAKIN SAKATLANMAYIN
'de şimdiye kadar hiç sakatlık yaşanmadı. Buna da dahil. Alper de antrenman temposu yüksek olduğu için tedbir amaçlı ayrı çalışıyor. Ersun Yanal'ın en çok dikkat ettiği nokta sakatlık olmaması... Tecrübeli hoca, oyuncuları sık sık, "Aman sakatlanmayın. Herkese maksimum derecede ihtiyacım olacak" diyerek uyarıyor.

BİR TIR ÇALIŞMA ALETİ GELDİ
'da bulunan takımların hepsi otellerin spor salonlarını kullanıyorlar. Fener ise Ersun Yanal'ın isteğiyle bir TIR dolusu aleti Samandıra'dan Belek'e getirdi. Futbolcular güç çalışmalarını bu özel aletlerle yapıyor.

SEMİNERE GİTTİ
Ersun Yanal, Antalya Belek'te devam eden 2018-19 MHK Kış Semineri'ne katıldı. Yanal ve idari menajer , Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Başkanı , MHK Başkanı ve hakemler ile bir araya geldi.

  1. 8.1.2019
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