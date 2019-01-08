Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertli takımın durumunu FOTOMAÇ'a değerlendirdi. Ersun Yanal'ın gelmesiyle birlikte takımın yeniden umutlandığını kaydeden tecrübeli hoca, "Şu anda devre arası büyük umutlar var. Yeni bir hoca geldi. Yeniden bir şeyleri çevirmeye çalışıyor. Bursaspor maçı büyük hedef gibi gözüküyor. Eğer Bursa maçını kazanmayı başarabilirse F.Bahçe, rüzgarı arkasına alarak bir sıçrayış yapabilir. Ancak bunun tersi de var. Bu kadar umut doluyken, Bursaspor maçında istenmeyen bir sonuç, zihinsel ve duygusal kırılmaya yol açabilir" dedi.



MAÇ İZLEMEDİM

Sarı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra futbolla ilgilenmediğini bildiren Kocaman, söylediklerinin yanlış tarafa çekildiğini bildirdi. Usta hoca şunları söyledi: "3-4 ay boyunca hiç futbolla ilgim yoktu. Dünya Kupası'nı bile yarım yarım izledim. Kenarda durduğum halde, kulüp içinden bana gelen talepler doğrultusunda her şeye olumlu yanıt vermeme rağmen, bitmek bilmeyen bir saldırı ile karşılaştım. Artık konuşmak istemiyorum. Konuştuğum zaman yanlış yere çekiliyor. Sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacaktım. Konya'dan teklif gelince kabul ettim."



EKONOMİ ÇOK ÖNEMLİ

Konyaspor'daki hedefleri hakkında ihtiyatlı açıklamalar yapan Kocaman, "Benim kişisel olarak iddialı bir kişiliğimin olmasının ötesinde konuşmak lazım Konyaspor'u... Konyaspor Türk futbolunda ne yapabilir? Sonra biz Konyaspor'da ne yapabiliriz gibi bir yol izliyoruz" dedi ve şöyle devam etti: "Yıllardır tüm kulüpler için söylediğim bir şey vardı 'Böyle giderse duvara çarpacağız' diyordum. Bunu söylerken artık herkes duvara çarptı. Bugünün dünyasında esas gücü belirleyen unsur ekonomi. Paran varsa oyuncu alabiliyorsun, oyuncuyu gönderip yerine daha iyisini getirebiliyorsun. Veya elindeki oyuncunun verimliliğini artırıyorsun. Ben söylemek istemesem de bu konuyu sevmesem de ekonomi çok önemli."



VAR'DA HATALAR BİTECEK AMA SORUNLAR KALACAK

VAR sistemi hakkında: "Yanlış alışkanlıklar değişmediği sürece, VAR birkaç hatayı ortadan kaldırır ancak hatalarla beraber yaşama ve aynı sorunları konuşmaya devam ederiz. Penaltı, kırmızı kart gibi pozisyonlarda bazı şeyler ortadan kalkacak. Ama tartışmalar olacak."