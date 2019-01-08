Sıradaki Khimki

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında bugün deplasmanda Rusya'nın Khimki takımıyla karşı karşıya gelecek. Başkent Moskova'da Mytishchi Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Tecrübeli başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde bu sezon THY Avrupa Ligi'nde çok etkili bir performans gösteren sarı-lacivertliler, üst üste son 12 maçını kazandı. Fenerbahçe Beko, geride kalan 16 karşılaşmada elde ettiği 15 galibiyetle lider durumda bulunuyor. Ligde 6 galibiyet ve 10 mağlubiyeti bulunan Khimki ise haftaya averajla 12. sırada giriyor. İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde oynanan son 5 karşılaşma sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle sona erdi.



FENER 7-2 ÖNDE

Fenerbahçe Beko, rakibiyle bugüne dek oynadığı 9 Avrupa Ligi maçında 7 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertli takım, ilk yarıda Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan oynanan müsabakayı 93-85 kazanmıştı.



TEK EKSİK TYLER

Sakat olan Tyler Ennis dışında eksiği bulunmayan F.Bahçe'de Obradovic, bu sezon Avrupa Ligi'nde 11 farklı oyuncuya ilk beşlerde yer verdi ve tüm maçlara ilk beşte başlayan bir oyuncu olmadı.