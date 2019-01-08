Rossi’den mesaj var

Genoa ile sözleşmesini fesheden İtalyan golcü Giuseppe Rossi'nin Fenerbahçe'ye haber gönderdiği iddia edildi. Manchester United, Villarreal ve Fiorentina kariyerine sahip olan 31 yaşındaki forvet, İtalya Milli Takımı'nda 29 kez oynayıp 7 gol kaydetti. Tecrübesi ile öne çıkan Rossi'ye Parma'nın da talip olduğu belirtildi.