Rossi’den mesaj var – Fotomaç – 08 Ocak 2019
08 Ocak 2019, Salı
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Rossi’den mesaj var

Rossi’den mesaj var

Genoa ile sözleşmesini fesheden İtalyan golcü 'nin 'ye haber gönderdiği iddia edildi.

Genoa ile sözleşmesini fesheden İtalyan golcü 'nin 'ye haber gönderdiği iddia edildi. , Villarreal ve kariyerine sahip olan 31 yaşındaki forvet, İtalya 'nda 29 kez oynayıp 7 gol kaydetti. Tecrübesi ile öne çıkan Rossi'ye Parma'nın da talip olduğu belirtildi.

  1. 8.1.2019
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