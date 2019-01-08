Emre Mor’a hoca desteği – Fotomaç – 08 Ocak 2019
08 Ocak 2019, Salı
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’a hoca desteği

Emre Mor’a hoca desteği

'nin listesinde yer alan 'un hasta olduğu halde yılbaşında 'ye tatile gittiği iddia edilmişti.

'nin listesinde yer alan 'un hasta olduğu halde yılbaşında 'ye tatile gittiği iddia edilmişti. Celta Vigo'nun teknik patronu Miguel Cardoso, "Emre'nin doktoruyla konuştum. Evinde dinleniyor. Aksi mümkün değil. Gerçekten söylendiği gibi yılbaşında Dubai'ye gitmiş olsaydı benim için ölmüş olacaktı. Bir daha asla ona şans vermezdim" dedi.

  1. 8.1.2019
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