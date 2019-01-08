Emre Mor’a hoca desteği

Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Emre Mor'un hasta olduğu halde yılbaşında Dubai'ye tatile gittiği iddia edilmişti. Celta Vigo'nun teknik patronu Miguel Cardoso, "Emre'nin doktoruyla konuştum. Evinde dinleniyor. Aksi mümkün değil. Gerçekten söylendiği gibi yılbaşında Dubai'ye gitmiş olsaydı benim için ölmüş olacaktı. Bir daha asla ona şans vermezdim" dedi.