Emre Mor’a hoca desteği
Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Emre Mor'un hasta olduğu halde yılbaşında Dubai'ye tatile gittiği iddia edilmişti.
Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Emre Mor'un hasta olduğu halde yılbaşında Dubai'ye tatile gittiği iddia edilmişti. Celta Vigo'nun teknik patronu Miguel Cardoso, "Emre'nin doktoruyla konuştum. Evinde dinleniyor. Aksi mümkün değil. Gerçekten söylendiği gibi yılbaşında Dubai'ye gitmiş olsaydı benim için ölmüş olacaktı. Bir daha asla ona şans vermezdim" dedi.
- 8.1.2019
-
Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
-
Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
-
Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
Emre Mor’a hoca desteği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.