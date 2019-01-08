Skov’un gözü yüksekte – Fotomaç – 08 Ocak 2019
08 Ocak 2019, Salı
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Skov’un gözü yüksekte

Skov’un gözü yüksekte

Kopenhag'ın yıldızı 'un menajeri , iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Kopenhag'ın yıldızı 'un menajeri , iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Norveçli menajer, "Bu söylenti benim için yeni. Ancak Skov'un Fenerbahçe'ye geçeceğini düşünmüyorum. Sanırım bundan daha üst düzey bir takıma gidecektir" diye konuştu. 22 yaşındaki kanat oyuncusu için Ajax devreye girmişti.

  1. 8.1.2019
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