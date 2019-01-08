Skov’un gözü yüksekte

Kopenhag'ın yıldızı Robert Skov'un menajeri Stale Solbakken, Fenerbahçe iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Norveçli menajer, "Bu söylenti benim için yeni. Ancak Skov'un Fenerbahçe'ye geçeceğini düşünmüyorum. Sanırım bundan daha üst düzey bir takıma gidecektir" diye konuştu. 22 yaşındaki kanat oyuncusu için Ajax devreye girmişti.