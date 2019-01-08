Skov’un gözü yüksekte
Kopenhag'ın yıldızı Robert Skov'un menajeri Stale Solbakken, Fenerbahçe iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.
Kopenhag'ın yıldızı Robert Skov'un menajeri Stale Solbakken, Fenerbahçe iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Norveçli menajer, "Bu söylenti benim için yeni. Ancak Skov'un Fenerbahçe'ye geçeceğini düşünmüyorum. Sanırım bundan daha üst düzey bir takıma gidecektir" diye konuştu. 22 yaşındaki kanat oyuncusu için Ajax devreye girmişti.
- 8.1.2019
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
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