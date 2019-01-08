Genç Kudret’le sözleşme – Fotomaç – 08 Ocak 2019
08 Ocak 2019, Salı
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Genç Kudret’le sözleşme

Genç Kudret’le sözleşme

Gençleşme operasyonunu sürdüren , alt yapıdan ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Gençleşme operasyonunu sürdüren , alt yapıdan ile profesyonel sözleşme imzaladı. alt yapısında başlayan 2000 doğumlu oyuncu orta saha ve kanatlarda görev yapıyor. Bu sezon U19 takımında 14 maçta ilk 11'de sahaya çıkan Kudret'in imza törenine başkan 'un da katıldığı bildirildi.

  1. 8.1.2019
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