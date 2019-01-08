Genç Kudret’le sözleşme

Gençleşme operasyonunu sürdüren Fenerbahçe, alt yapıdan Kudret Oben Saraçoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı. Futbola Galatasaray alt yapısında başlayan 2000 doğumlu oyuncu orta saha ve kanatlarda görev yapıyor. Bu sezon U19 takımında 14 maçta ilk 11'de sahaya çıkan Kudret'in imza törenine başkan Ali Koç'un da katıldığı bildirildi.