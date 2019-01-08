Genç Kudret’le sözleşme
Gençleşme operasyonunu sürdüren Fenerbahçe, alt yapıdan Kudret Oben Saraçoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Gençleşme operasyonunu sürdüren Fenerbahçe, alt yapıdan Kudret Oben Saraçoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı. Futbola Galatasaray alt yapısında başlayan 2000 doğumlu oyuncu orta saha ve kanatlarda görev yapıyor. Bu sezon U19 takımında 14 maçta ilk 11'de sahaya çıkan Kudret'in imza törenine başkan Ali Koç'un da katıldığı bildirildi.
- 8.1.2019
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
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