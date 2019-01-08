Jailson: Taraftara borçluyuz

Galatsaray derbisinin ardından Belhanda'ya tokat attığı için 8 maç ceza alan Jailson, FB TV'deki Kamp Günlüğü programına konuştu. Brezilyalı orta saha, "İlk yarıda çok iyi sonuçlar alamamamıza rağmen taraftarımız her zaman arkamızdaydı. Dolayısıyla şu anda onlara borçluyuz. Bütün oyuncular çok konsantre bir şekilde ellerinden gelenin en iyisini vermek için hazırlanıyor. Hepimiz birlik olmuş durumdayız. Bu camiayı tekrar güldürmek istiyoruz" dedi.



İNAN FENER!

Jailson, kulübün sosyal medya hesabı üzerinden 'İnan Fener' başlığıyla bir de video paylaşarak, taraftardan destek istedi.