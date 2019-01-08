Jailson: Taraftara borçluyuz – Fotomaç – 08 Ocak 2019
08 Ocak 2019, Salı
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: Taraftara borçluyuz

Jailson: Taraftara borçluyuz

Galatsaray derbisinin ardından 'ya attığı için 8 maç ceza alan , 'deki programına konuştu.

Galatsaray derbisinin ardından 'ya attığı için 8 maç ceza alan , 'deki programına konuştu. Brezilyalı orta saha, "İlk yarıda çok iyi sonuçlar alamamamıza rağmen taraftarımız her zaman arkamızdaydı. Dolayısıyla şu anda onlara borçluyuz. Bütün oyuncular çok konsantre bir şekilde ellerinden gelenin en iyisini vermek için hazırlanıyor. Hepimiz birlik olmuş durumdayız. Bu camiayı tekrar güldürmek istiyoruz" dedi.

İNAN FENER!
Jailson, kulübün sosyal medya hesabı üzerinden '' başlığıyla bir de video paylaşarak, taraftardan destek istedi.

  1. 8.1.2019
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