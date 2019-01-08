Genç kızlar 6’ncı bitirdi – Fotomaç – 08 Ocak 2019
08 Ocak 2019, Salı
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Genç kızlar 6’ncı bitirdi

Genç kızlar 6’ncı bitirdi

'nın şehrinde düzenlenen Nacex 'nda mücadele eden U18 , organizasyonu 6'ncı olarak tamamladı.

'nın şehrinde düzenlenen Nacex 'nda mücadele eden U18 , organizasyonu 6'ncı olarak tamamladı. Kızlar klasman maçlarında JET Terrassa A'yı 63-60 yenerken, Barcelona CBS'ye 51-38 mağlup oldu. Şampiyonluğu ise Basket Almeda takımı elde etti.

  1. 8.1.2019
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