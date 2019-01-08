Genç kızlar 6’ncı bitirdi
İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenen WIT Nacex U18 Kızlar Basketbol Turnuvası'nda mücadele eden Fenerbahçe U18 Genç Kız Basketbol Takımı, organizasyonu 6'ncı olarak tamamladı.
İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenen WIT Nacex U18 Kızlar Basketbol Turnuvası'nda mücadele eden Fenerbahçe U18 Genç Kız Basketbol Takımı, organizasyonu 6'ncı olarak tamamladı. Kızlar klasman maçlarında JET Terrassa A'yı 63-60 yenerken, Barcelona CBS'ye 51-38 mağlup oldu. Şampiyonluğu ise Basket Almeda takımı elde etti.
- 8.1.2019
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
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