Barça ile görüştük

Kanarya'da merak edilen konulardan biri de Martin Skrtel'in geleceğinin ne olacağı... 34 yaşındaki stoperin menajeri Karol Csonto, Slovak basınına yaptığı açıklamada, "Barcelona ile rakamlar üzerine konuştuk. Martin, Barcelona'nın listesindeki 4 stoperden biriydi. İddialar doğru. Ancak kendisinin kariyerine farklı bir şekilde devam etme kararı var. Bu yüzden bu transferin üzerine çok eğilmedi. Doğru bir kulüpten teklif gelirse ocak ayında ayrılabilir" dedi. Csonto, Fenerbahçe'den de yeni sözleşme teklifi aldıklarını kaydederek, "Ancak henüz karar vermedik. İngiltere'ye dönmesini ise ihtimal dahilinde görmüyorum." ifadelerini kullandı. Skrtel'in sarı-lacivertli kulüp ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.