Barça ile görüştük
Skrtel’in menajeri Csonto, “Barcelona haberleri kurgu değil. Doğru bir kulüp bulursak Martin ayrılabilir” dedi.
Kanarya'da merak edilen konulardan biri de Martin Skrtel'in geleceğinin ne olacağı... 34 yaşındaki stoperin menajeri Karol Csonto, Slovak basınına yaptığı açıklamada, "Barcelona ile rakamlar üzerine konuştuk. Martin, Barcelona'nın listesindeki 4 stoperden biriydi. İddialar doğru. Ancak kendisinin kariyerine farklı bir şekilde devam etme kararı var. Bu yüzden bu transferin üzerine çok eğilmedi. Doğru bir kulüpten teklif gelirse ocak ayında ayrılabilir" dedi. Csonto, Fenerbahçe'den de yeni sözleşme teklifi aldıklarını kaydederek, "Ancak henüz karar vermedik. İngiltere'ye dönmesini ise ihtimal dahilinde görmüyorum." ifadelerini kullandı. Skrtel'in sarı-lacivertli kulüp ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
- 8.1.2019
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
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