Barça ile görüştük – Fotomaç – 08 Ocak 2019
08 Ocak 2019, Salı
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Barça ile görüştük

Barça ile görüştük

Skrtel’in menajeri Csonto, “ haberleri kurgu değil. Doğru bir kulüp bulursak Martin ayrılabilir” dedi.

Kanarya'da merak edilen konulardan biri de 'in geleceğinin ne olacağı... 34 yaşındaki stoperin menajeri Karol Csonto, Slovak basınına yaptığı açıklamada, " ile rakamlar üzerine konuştuk. Martin, Barcelona'nın listesindeki 4 stoperden biriydi. İddialar doğru. Ancak kendisinin kariyerine farklı bir şekilde devam etme kararı var. Bu yüzden bu transferin üzerine çok eğilmedi. Doğru bir kulüpten teklif gelirse ocak ayında ayrılabilir" dedi. Csonto, 'den de yeni sözleşme teklifi aldıklarını kaydederek, "Ancak henüz karar vermedik. 'ye dönmesini ise ihtimal dahilinde görmüyorum." ifadelerini kullandı. Skrtel'in sarı-lacivertli kulüp ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

  1. 8.1.2019
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