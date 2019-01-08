Serdar & Tolgay için haber bekleniyor – Fotomaç – 08 Ocak 2019
08 Ocak 2019, Salı
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Serdar & Tolgay için haber bekleniyor

Serdar & Tolgay için haber bekleniyor

ve 'ın transferleri için temaslar sürüyor.

ve 'ın transferleri için temaslar sürüyor. Oyuncular ile anlaşan sarı-lacivertliler, Serdar'ın 'dan bonservisini almasını beklerken, 'a son teklifini sundu. İki oyuncunun da 'de oynamak istemesi nedeniyle bu transferlere 'oldu' gözüyle bakılıyor.

  1. 8.1.2019
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