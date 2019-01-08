Serdar & Tolgay için haber bekleniyor

Serdar Aziz ve Tolgay Arslan'ın transferleri için temaslar sürüyor. Oyuncular ile anlaşan sarı-lacivertliler, Serdar'ın Galatasaray'dan bonservisini almasını beklerken, Beşiktaş'a son teklifini sundu. İki oyuncunun da Fenerbahçe'de oynamak istemesi nedeniyle bu transferlere 'oldu' gözüyle bakılıyor.