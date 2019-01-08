Scout ekibi Atakan’ı izledi
Alman basını, Bundesliga 2 ekiplerinden Holstein Kiel'de forma giyen gurbetçi oyuncu Atakan Karazor'un Fenerbahçe scoutları tarafından uzun süredir takip edildiğini yazdı.
Alman basını, Bundesliga 2 ekiplerinden Holstein Kiel'de forma giyen gurbetçi oyuncu Atakan Karazor'un Fenerbahçe scoutları tarafından uzun süredir takip edildiğini yazdı. 1.90 boyundaki oyuncu, ön liberoda görev yapıyor. 22 yaşındaki Karazor'un Almanya'dan ayrılma konusunda belirsizlik yaşadığı için Fenerbahçe'nin beklemeye geçtiği kaydedildi.
- 8.1.2019
-
Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
-
Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
-
Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
Scout ekibi Atakan’ı izledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.