Scout ekibi Atakan’ı izledi

Alman basını, Bundesliga 2 ekiplerinden Holstein Kiel'de forma giyen gurbetçi oyuncu Atakan Karazor'un Fenerbahçe scoutları tarafından uzun süredir takip edildiğini yazdı. 1.90 boyundaki oyuncu, ön liberoda görev yapıyor. 22 yaşındaki Karazor'un Almanya'dan ayrılma konusunda belirsizlik yaşadığı için Fenerbahçe'nin beklemeye geçtiği kaydedildi.