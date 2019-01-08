Scout ekibi Atakan’ı izledi – Fotomaç – 08 Ocak 2019
08 Ocak 2019, Salı
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Scout ekibi Atakan’ı izledi

Scout ekibi Atakan’ı izledi

Alman basını, 2 ekiplerinden 'de forma giyen gurbetçi oyuncu Atakan 'un scoutları tarafından uzun süredir takip edildiğini yazdı.

Alman basını, 2 ekiplerinden 'de forma giyen gurbetçi oyuncu Atakan 'un scoutları tarafından uzun süredir takip edildiğini yazdı. 1.90 boyundaki oyuncu, ön liberoda görev yapıyor. 22 yaşındaki Karazor'un 'dan ayrılma konusunda belirsizlik yaşadığı için Fenerbahçe'nin beklemeye geçtiği kaydedildi.

  1. 8.1.2019
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