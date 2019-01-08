Kasami iddiası

Orta sahaya takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin İsviçre ekiplerinden FC Sion forması giyen Pajtim Kasami'nin peşinde olduğu ileri sürüldü. Goal.com'da yer alan haberde, ocak ayında FC Sion'dan ayrılması beklenen Makedon asıllı İsviçreli oyuncu için kulübünün 3-4 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği belirtildi. 26 yaşındaki merkez orta saha ile Fenerbahçe dışında Crystal Palace ve Basel'in de yakından ilgilendiği kaydedildi. Kasami'nin Fenerbahçe'de oynama fikrine sıcak baktığı dile getirildi.



8 GOLDE İMZASI VAR

Bu sezon Sion formasıyla 20 maçta 8 gol, 3 asistlik performans sergileyen Kasami, hücum özellikleri yüksek bir orta saha. 2011-14 arası Fulham kariyeri de olan tecrübeli futbolcu, İsviçre Milli Takımı'nda 12 kez yer alıp, 2 gol kaydetti.