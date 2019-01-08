Kasami iddiası – Fotomaç – 08 Ocak 2019
08 Ocak 2019, Salı
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Kasami iddiası

Kasami iddiası

Goal.com, sarı-lacivertli kulübün, ’un oyun kurucusu 26 yaşındaki Kasami’yi istediğini belirtti

Orta sahaya takviye yapmayı planlayan 'nin ekiplerinden forması giyen Pajtim Kasami'nin peşinde olduğu ileri sürüldü. Goal.com'da yer alan haberde, ocak ayında FC Sion'dan ayrılması beklenen Makedon asıllı İsviçreli oyuncu için kulübünün 3-4 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği belirtildi. 26 yaşındaki merkez orta saha ile Fenerbahçe dışında ve Basel'in de yakından ilgilendiği kaydedildi. Kasami'nin Fenerbahçe'de oynama fikrine sıcak baktığı dile getirildi.

8 GOLDE İMZASI VAR
Bu sezon Sion formasıyla 20 maçta 8 gol, 3 asistlik performans sergileyen Kasami, hücum özellikleri yüksek bir orta saha. 2011-14 arası Fulham kariyeri de olan tecrübeli futbolcu, İsviçre 'nda 12 kez yer alıp, 2 gol kaydetti.

  1. 8.1.2019
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