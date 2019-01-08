Fenerbahçe'den sürpriz hamle... Transfer çalışmalarını sürdüren sarı- lacivertli ekibin, Alberth Elis'in peşinde olduğu iddia edildi. MLS takımlarından Houston Dynamo'da forma giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu, katıldığı bir TV programında Avrupa'dan teklif aldığını açıklarken, ayrılmak istediğini kulübe ilettiğini söyledi. Elis'in teklif aldığı takımı tarif ederken 'Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamayan ancak normalde Devler Ligi takımı olan bir ekip' vurgusu yapması, Fenerbahçe'yi işaret ettiği şeklinde yorumlandı.



MLS SORUN ÇIKARIYOR

Honduraslı futbolcunun, Instagram hesabından Fenerbahçe ve Reyes'i takibe alması iddiaları kuvvetlendirdi. Elis, "Houston'la 2 yıllık sözleşmem var ama Avrupa'dan benimle ilgilenen bir takım var ve teklif masanın üstünde. Dynamo rüyamın Avrupa olduğunu biliyor" dedi. Tek sorun ligin sahibi MLS'in Honduraslı'yı bırakmak istememesi. Bu sorun aşılırsa Elis, Fenerli olacak.



LAKABI PANTER

Gerçek mevkisi sağ kanat olan Alberth, forvette de görev alabiliyor. Honduras'ın Olimpia ile Kanada'nın Monterrey takımlarında da oynayan 1.80 boyundaki futbolcu 'Kara Panter' lakabıyla çağrılıyor.



31 KEZ MİLLİ OLDU

Honduras Milli Takımı'nda da görev yapan Elis'in milli formayla 31 maçta 7 golü bulunuyor.



22 GOL ATTI

Houston Dynamo'da toplam 64 maça çıkan Alberth Elis 22 gol atarken, 15 de asist gerçekleştirdi.



BONSERVİSİ 4 MİLYON DOLAR

Fenerbahçe'nin Alberth Elis için kulübüne 4 milyon dolar bonservis bedeli ödeyeceği ileri sürüldü.