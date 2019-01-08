Kara Panter – Fotomaç – 08 Ocak 2019
08 Ocak 2019, Salı
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Kara Panter

Houston’da forma giyen 22 yaşındaki , ‘’dan teklif aldım’ deyip, F.Bahçe’yi takip etmeye başladı. Temasların sürdüğü ifade edildi

'den sürpriz hamle... çalışmalarını sürdüren sarı- lacivertli ekibin, 'in peşinde olduğu iddia edildi. takımlarından 'da forma giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu, katıldığı bir TV programında 'dan teklif aldığını açıklarken, ayrılmak istediğini kulübe ilettiğini söyledi. Elis'in teklif aldığı takımı tarif ederken 'Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamayan ancak normalde Devler Ligi takımı olan bir ekip' vurgusu yapması, Fenerbahçe'yi işaret ettiği şeklinde yorumlandı.

MLS SORUN ÇIKARIYOR
futbolcunun, hesabından Fenerbahçe ve Reyes'i takibe alması iddiaları kuvvetlendirdi. Elis, "Houston'la 2 yıllık sözleşmem var ama Avrupa'dan benimle ilgilenen bir takım var ve teklif masanın üstünde. Dynamo rüyamın Avrupa olduğunu biliyor" dedi. Tek sorun ligin sahibi MLS'in Honduraslı'yı bırakmak istememesi. Bu sorun aşılırsa Elis, Fenerli olacak.

LAKABI PANTER
Gerçek mevkisi sağ kanat olan Alberth, forvette de görev alabiliyor. Honduras'ın Olimpia ile 'nın Monterrey takımlarında da oynayan 1.80 boyundaki futbolcu '' lakabıyla çağrılıyor.

31 KEZ MİLLİ OLDU
Honduras 'nda da görev yapan Elis'in milli formayla 31 maçta 7 golü bulunuyor.

22 GOL ATTI
Houston Dynamo'da toplam 64 maça çıkan Alberth Elis 22 gol atarken, 15 de asist gerçekleştirdi.

BONSERVİSİ 4 MİLYON DOLAR
Fenerbahçe'nin Alberth Elis için kulübüne 4 milyon dolar bonservis bedeli ödeyeceği ileri sürüldü.

  1. 8.1.2019
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