Fenerbahçeli İsmail Köybaşı, memleketinde hasret giderdi
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    Köybaşı, memleketinde hasret giderdi

    Fenerbahçeli İsmail Köybaşı, memleketinde hasret giderdi

    Köybaşı, memleketi 'da doğup büyüdüğü mahallenin takımının maçını izledi, arkadaşlarıyla hasret giderdi

    (BAL) 5. Grup'ta mücadele eden ile 1970 Hisarspor arasında Karaağaç Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçeli futbolcu da izledi. Köybaşı, maçın bitiş düdüğünün ardından ise sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan doğup büyüdüğü mahallesinin takımı Arsuz Karaağaçspor futbolcularını kutladı.

    Arkadaşları ile sohbet edip hasret gideren İsmail Köybaşı, Arsuz Karaağaçspor'a başarılar diledi.

    1. 19.11.2018 10:36
    2. Güncelleme: 19.11.2018 11:00
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