Fenerbahçeli İsmail Köybaşı, memleketinde hasret giderdi
Fenerbahçeli İsmail Köybaşı, memleketi Hatay'da doğup büyüdüğü mahallenin takımının maçını izledi, arkadaşlarıyla hasret giderdi
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta mücadele eden Arsuz Karaağaçspor ile 1970 Hisarspor arasında Karaağaç Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçeli futbolcu İsmail Köybaşı da izledi. Köybaşı, maçın bitiş düdüğünün ardından ise sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan doğup büyüdüğü mahallesinin takımı Arsuz Karaağaçspor futbolcularını kutladı.
Arkadaşları ile sohbet edip hasret gideren İsmail Köybaşı, Arsuz Karaağaçspor'a başarılar diledi.
- 19.11.2018 10:36
- Güncelleme: 19.11.2018 11:00
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
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33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
Fenerbahçeli İsmail Köybaşı, memleketinde hasret giderdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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