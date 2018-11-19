Fenerbahçede Vermaelen sesleri! - Galeri - Fotomaç
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    Fenerbahçe'de Vermaelen sesleri!

    Rangers'ın hocası Gerrard ısrarla eski takım arkadaşı Skrtel'i istiyor. Kanarya da Vermaelen şartlarını araştırmaya başladı
    19 Kasım 2018 Pazartesi, 00:33:12 Güncelleme: 07:49:12
    Fenerbahçede Vermaelen sesleri!

    Fenerbahçe'de Martin Skrtel'in sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

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    Fenerbahçede Vermaelen sesleri!

    Slovak futbolcuyla henüz masaya oturulmadı.

    Fenerbahçede Vermaelen sesleri!

    Rangers'ın teknik direktörü Steven Gerrard'ın 33 yaşındaki stopere olan ilgisi sürüyor.

    Fenerbahçede Vermaelen sesleri!

    Liverpool'da uzun yıllar birlikte top koşturan ikili yeniden İskoçya'da buluşabilir.

    Fenerbahçede Vermaelen sesleri!

    Kanarya da Barcelona'dan ayrılacak olan Thomas Vermaelen ile dirsek temasına başladı.

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