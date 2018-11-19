Fenerbahçede Vermaelen sesleri! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de Vermaelen sesleri!
Rangers'ın hocası Gerrard ısrarla eski takım arkadaşı Skrtel'i istiyor. Kanarya da Vermaelen şartlarını araştırmaya başladı
19 Kasım 2018 Pazartesi, 00:33:12
Güncelleme: 07:49:12
Fenerbahçe'de Martin Skrtel'in sözleşmesi sezon sonu bitiyor.
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Slovak futbolcuyla henüz masaya oturulmadı.
Rangers'ın teknik direktörü Steven Gerrard'ın 33 yaşındaki stopere olan ilgisi sürüyor.
Liverpool'da uzun yıllar birlikte top koşturan ikili yeniden İskoçya'da buluşabilir.
Kanarya da Barcelona'dan ayrılacak olan Thomas Vermaelen ile dirsek temasına başladı.