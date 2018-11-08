UEFA’da ‘riskli’ statüsünde! – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    ’da ‘riskli’ statüsünde!

    UEFA’da ‘riskli’ statüsünde!

    Anderlecht maçının tarafından “Yüksek Rizikolu Maç” statüsüne alındı.

    Resmi siteden yapılan açıklamada taraftarlara dikkatli olmaları yönünde sağduyu çağrısı yapılarak "Sporun ruhuna aykırı yaşanabilecek herhangi bir olayda, kulübümüz maddi ve manevi büyük zarara uğrayacaktır" denildi.
    1. 8.11.2018
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