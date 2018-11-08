Taraftarı mutlu etmek istiyoruz
Kaleci Harun Tekin, FB TV’de bir programa bağlanarak Anderlecht maçını kazanıp grupta avantaj yakalamak istediklerini söyledi.
- 8.11.2018
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Fenerbahçe'de yıldız isim kadroya alınmadı!
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resul çocuk oyunu yaptılar bu kadro dışı bırakmayı
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Koeman F.Bahçe'nin başında kalacak mı? Cevap verdi...
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helal olsun su halinle bile yenilmedin ya helal olsun fb. gecen senealanya ve Gs macında verilmeyen penaltılarımızda hatalar olmasa fb sampiyondu
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"Rekabete varım ama gerginliğe yokum"
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Can Adam gibi adam barda meyhanede kumarda vs hiç bir yerde duymadık bu kişilik yapıdaki adamları tutalım.
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