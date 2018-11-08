Taraftarı mutlu etmek istiyoruz

Kaleci Harun Tekin, FB TV’de bir programa bağlanarak Anderlecht maçını kazanıp grupta avantaj yakalamak istediklerini söyledi.

Tecrübeli kaleci, "Mücadeleye çok iyi hazırlandık. İnşallah yarın hem camiamızı hem de taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz" diye konuştu