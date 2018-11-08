Taraftarı mutlu etmek istiyoruz – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    Taraftarı mutlu etmek istiyoruz

    Taraftarı mutlu etmek istiyoruz

    Kaleci , FB TV’de bir programa bağlanarak Anderlecht maçını kazanıp grupta avantaj yakalamak istediklerini söyledi.

    Tecrübeli kaleci, "Mücadeleye çok iyi hazırlandık. İnşallah yarın hem camiamızı hem de taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz" diye konuştu
    1. 8.11.2018
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