İskoçlar’dan Milad iddiası – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    İskoçlar’dan Milad iddiası

    İskoçlar’dan Milad iddiası

    'nin Rus ekibi Grozny’de oynayan İranlı sol bek Milad Mohammadi ile ilgilendiği iddia edildi.

    İskoç basınında yer alan haberlere göre Celtic'in Mohammadi'yi kadrosuna katmak için harekete geçtiği fakat bu transferde en büyük engelin olduğu kaydedildi.
    1. 8.11.2018
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