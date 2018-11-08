Slimani 11’e geri dönüyor – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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HEPSİ
    08 Kasım 2018, Perşembe
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    Slimani 11’e geri dönüyor

    Slimani 11’e geri dönüyor

    'de Islam Slimani, karşılaşmasıyla formasına kavuşacak.

    'in 10. haftasındaki A.Gücü maçında kırmızı kart görüp cezalı duruma düşen ve geçen haftadaki derbide takımını yalnız bırakan Slimani, maçıyla takıma dahil olacak. Derbi maçta Slimani yerine Frey'e görev veren Koeman, Cezayirli'yi tekrar 11'e koyacak.
    1. 8.11.2018
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