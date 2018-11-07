Fenerbahçe'nin Anderlecht karşısındaki ilk 11'i
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Anderlecht ile karşılaşıyor. İşte sarı lacivertlilerin maça başlaması beklenen ilk 11'i...
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