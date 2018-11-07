İşte Benzia kararının perde arkası
Fenerbahçe'de Cezayirli futbolcu Yassine Benzia, Anderlecht maçı öncesinde idari kararla kadro dışı bırakıldı. Detayları A Spor muhabiri Evren Yavuz aktardı.
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