Tapusu alınacak!

Fenerbahçe'nin Lille'den kiraladığı Yassine Benzia'nın bonservisini almak istediği belirtildi. Fransız basınında yer alan haberde, Cezayirli yıldızın satın alma opsiyonunun 7.4 milyon euro olduğu hatırlatılırken, Lille'in sezon sonunda bu satışa sıcak bakabileceği ifade edildi.