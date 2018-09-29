Tapusu alınacak!
Fenerbahçe'nin Lille'den kiraladığı Yassine Benzia'nın bonservisini almak istediği belirtildi.
Fenerbahçe'nin Lille'den kiraladığı Yassine Benzia'nın bonservisini almak istediği belirtildi. Fransız basınında yer alan haberde, Cezayirli yıldızın satın alma opsiyonunun 7.4 milyon euro olduğu hatırlatılırken, Lille'in sezon sonunda bu satışa sıcak bakabileceği ifade edildi.
- 29.9.2018
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Barış Alıcı kayıplarda
Toplam 8
Yorum
Degirmen Yavv Fenerbahçe'de hangi genç futbolcu piyasaya kazandırıldı ki bu çocukları kazandırsın Fenerbahçe'de hepsi yok olacaklar.
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Kirli oyun! Oylar bir gecede değişti...
Toplam 21
Yorum
turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
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Galatasaray - BB Erzurumspor | CANLI
Toplam 2
Yorum
Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
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