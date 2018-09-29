Tapusu alınacak! – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    Tapusu alınacak!

    Tapusu alınacak!

    'nin 'den kiraladığı 'nın bonservisini almak istediği belirtildi.

    'nin 'den kiraladığı 'nın bonservisini almak istediği belirtildi. Fransız basınında yer alan haberde, Cezayirli yıldızın satın alma opsiyonunun 7.4 milyon euro olduğu hatırlatılırken, Lille'in sezon sonunda bu satışa sıcak bakabileceği ifade edildi.

    1. 29.9.2018
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