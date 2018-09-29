Tolga’dan haber yok – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    Tolga’dan haber yok

    Tolga’dan haber yok

    Ayak başparmağındaki sorunun tedavisi için 'ya giden 'den ses seda yok.

    Ayak başparmağındaki sorunun tedavisi için 'ya giden 'den ses seda yok. Eski sakatlığı nükseden gurbetçi oyuncunun ekimde döneceği belirtilmişti. Tolga ile yapılan 1+1 yıllık sözleşmede 'sakatlığı düzelmezse kontratı tek taraflı feshedilir' maddesi var.

    1. 29.9.2018
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