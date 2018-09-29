Tolga’dan haber yok

Ayak başparmağındaki sorunun tedavisi için Almanya'ya giden Tolga Ciğerci'den ses seda yok. Eski sakatlığı nükseden gurbetçi oyuncunun ekimde döneceği belirtilmişti. Tolga ile yapılan 1+1 yıllık sözleşmede 'sakatlığı düzelmezse kontratı tek taraflı feshedilir' maddesi var.