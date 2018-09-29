Tolga’dan haber yok
Ayak başparmağındaki sorunun tedavisi için Almanya'ya giden Tolga Ciğerci'den ses seda yok.
Ayak başparmağındaki sorunun tedavisi için Almanya'ya giden Tolga Ciğerci'den ses seda yok. Eski sakatlığı nükseden gurbetçi oyuncunun ekimde döneceği belirtilmişti. Tolga ile yapılan 1+1 yıllık sözleşmede 'sakatlığı düzelmezse kontratı tek taraflı feshedilir' maddesi var.
- 29.9.2018
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Barış Alıcı kayıplarda
Toplam 8
Yorum
Degirmen Yavv Fenerbahçe'de hangi genç futbolcu piyasaya kazandırıldı ki bu çocukları kazandırsın Fenerbahçe'de hepsi yok olacaklar.
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Kirli oyun! Oylar bir gecede değişti...
Toplam 21
Yorum
turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
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Galatasaray - BB Erzurumspor | CANLI
Toplam 2
Yorum
Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
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