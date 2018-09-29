Transfer döneminde adı F.Bahçe ve G.Saray ile de anılan ancak tercihini Everton'dan yana kullanan Yerry Mina henüz maça bile çıkamadan antrenmanda sakatlandı... Kolombiya basını, ayak tarak kemiğinden sakatlanan stoperin en az 3 hafta forma giyemeyeceğini açıkladı. Dünya Kupası'nda parlayan Mina, Barcelona'dan 30 milyon euro'ya Everton'a gitmişti.