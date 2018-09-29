Yerry Mina sakatlandı
Transfer döneminde adı F.Bahçe ve G.Saray ile de anılan ancak tercihini Everton'dan yana kullanan Yerry Mina henüz maça bile çıkamadan antrenmanda sakatlandı...
Transfer döneminde adı F.Bahçe ve G.Saray ile de anılan ancak tercihini Everton'dan yana kullanan Yerry Mina henüz maça bile çıkamadan antrenmanda sakatlandı... Kolombiya basını, ayak tarak kemiğinden sakatlanan stoperin en az 3 hafta forma giyemeyeceğini açıkladı. Dünya Kupası'nda parlayan Mina, Barcelona'dan 30 milyon euro'ya Everton'a gitmişti.
- 29.9.2018
-
Barış Alıcı kayıplarda
Toplam 8
Yorum
Degirmen Yavv Fenerbahçe'de hangi genç futbolcu piyasaya kazandırıldı ki bu çocukları kazandırsın Fenerbahçe'de hepsi yok olacaklar.
-
Kirli oyun! Oylar bir gecede değişti...
Toplam 21
Yorum
turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
-
Galatasaray - BB Erzurumspor | CANLI
Toplam 2
Yorum
Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
Yerry Mina sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.