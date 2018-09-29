Yerry Mina sakatlandı – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    sakatlandı

    <a href="/index/yerry-mina?id=a4102912-22cf-416e-8a2f-1d257c0b6e23" class="" rel="tag">Yerry Mina</a> sakatlandı

    döneminde adı F.Bahçe ve G.Saray ile de anılan ancak tercihini 'dan yana kullanan henüz maça bile çıkamadan antrenmanda sakatlandı...

    döneminde adı F.Bahçe ve G.Saray ile de anılan ancak tercihini 'dan yana kullanan henüz maça bile çıkamadan antrenmanda sakatlandı... basını, ayak tarak kemiğinden sakatlanan stoperin en az 3 hafta forma giyemeyeceğini açıkladı. 'nda parlayan Mina, 'dan 30 milyon euro'ya 'a gitmişti.

    1. 29.9.2018
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