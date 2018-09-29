2 maçın bileti satışta – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    2 maçın bileti satışta

    2 maçın bileti satışta

    'nın TBSL'nin 1. haftasında ve Euroleague 1. haftasında ile oynayacağı maçların biletleri Mobilet üzerinden bugün satışa çıkacak.

    'nın TBSL'nin 1. haftasında ve Euroleague 1. haftasında ile oynayacağı maçların biletleri Mobilet üzerinden bugün satışa çıkacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 6 ve 12 Ekim'de oynanacak karşılaşmalarda fiyatlar 50 TL'den başlıyor. Öğrenci tribünü ise 20 ve 25 TL olacak.

    1. 29.9.2018
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