2 maçın bileti satışta

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın TBSL'nin 1. haftasında Beşiktaş Sompo Japan ve THY Euroleague 1. haftasında Gran Canaria ile oynayacağı maçların biletleri Mobilet üzerinden bugün satışa çıkacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 6 ve 12 Ekim'de oynanacak karşılaşmalarda fiyatlar 50 TL'den başlıyor. Öğrenci tribünü ise 20 ve 25 TL olacak.