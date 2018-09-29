2 maçın bileti satışta
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın TBSL'nin 1. haftasında Beşiktaş Sompo Japan ve THY Euroleague 1. haftasında Gran Canaria ile oynayacağı maçların biletleri Mobilet üzerinden bugün satışa çıkacak.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın TBSL'nin 1. haftasında Beşiktaş Sompo Japan ve THY Euroleague 1. haftasında Gran Canaria ile oynayacağı maçların biletleri Mobilet üzerinden bugün satışa çıkacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 6 ve 12 Ekim'de oynanacak karşılaşmalarda fiyatlar 50 TL'den başlıyor. Öğrenci tribünü ise 20 ve 25 TL olacak.
- 29.9.2018
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Barış Alıcı kayıplarda
Toplam 8
Yorum
Degirmen Yavv Fenerbahçe'de hangi genç futbolcu piyasaya kazandırıldı ki bu çocukları kazandırsın Fenerbahçe'de hepsi yok olacaklar.
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Kirli oyun! Oylar bir gecede değişti...
Toplam 21
Yorum
turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
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Galatasaray - BB Erzurumspor | CANLI
Toplam 2
Yorum
Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
2 maçın bileti satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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