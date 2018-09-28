Comolli Tolunay Kafkas ile görüştü! - Galeri - Fotomaç
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    GALERİ

    Comolli Tolunay Kafkas ile görüştü!

    Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Tolunay Kafkas ile görüşerek bilgi aldı
    28 Eylül 2018 Cuma, 14:39:49 Güncelleme: 14:40:50
    Comolli Tolunay Kafkas ile görüştü!
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    Comolli Tolunay Kafkas ile görüştü!

    TFF Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas; Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Sportif Direktör Damien Comolli, İdari Menajer Onur Başar, A Takım Yardımcı Antrenörü ve Futbol Altyapı Teknik Koordinatörü David Badia Cequer ve Sportif Direktör Asistanı Selinay Gürgenç ile bir araya geldi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Comolli Tolunay Kafkas ile görüştü!
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    Comolli Tolunay Kafkas ile görüştü!

    TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada Kafkas, Futbol Gelişim Direktörlüğü'nün çalışmaları hakkında bilgi verdi.

    Comolli Tolunay Kafkas ile görüştü!
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    Comolli Tolunay Kafkas ile görüştü!

    FGD Genel Koordinatörü Ahmet Erzurumlu ile TFF Genç Oyuncu Gelişim Müdürü Cem Pamiroğlu'nun da hazır bulunduğu görüşmede, Tolunay Kafkas ve Fenerbahçe Spor Kulübü yetkilileri genç oyuncu gelişimi ve eğitime dair görüş alışverişinde bulundu.

    Comolli Tolunay Kafkas ile görüştü!
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    Comolli Tolunay Kafkas ile görüştü!

    Toplantı karşılıklı iyi dilek ve temennilerle sona erdi.

    Comolli Tolunay Kafkas ile görüştü!
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    Comolli Tolunay Kafkas ile görüştü!
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