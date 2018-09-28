Comolli Tolunay Kafkas ile görüştü!

TFF Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas; Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Sportif Direktör Damien Comolli, İdari Menajer Onur Başar, A Takım Yardımcı Antrenörü ve Futbol Altyapı Teknik Koordinatörü David Badia Cequer ve Sportif Direktör Asistanı Selinay Gürgenç ile bir araya geldi.