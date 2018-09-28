Pavlos Turnuvası: Panathinaikos: 85 - Fenerbahçe: 80
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Atina’da düzenlenen Pavlos Giannakopoulos Turnuvası’nın final maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a 85-80 mağlup oldu.
Datome'nin açılışını yaptığı ikinci çeyrekte savunmada vites yükselten Fenerbahçe, Ali Muhammed ile Lauvergne'in ikili oyunlarıyla farkı 3 sayıya indirince ev sahibi ekipten mola geldi. Mola sonrası saha paylaşımını hatasız yapan sarı-lacivertli ekip, Sloukas'la skoru 27-28 yaptı. Karşılıklı sayılarla süren oyunda Sloukas'ın üçlüğü skoru bu kez 37-37'de eşitledi. Soyunma odasına ev sahibi ekibin 42-41 üstünlüğüyle gidildi.
Panathinaikos'un 5-0'lık serisiyle başlayan ikinci yarıda Ahmet Düverioğlu'nun smacıyla skor 47-43 oldu. Kalinic'in üçlüğüyle farkın 1 sayıya indiği karşılaşmada avantajı eline geçiremeyen Fenerbahçe, final periyoduna 68-62 geride girdi.
Son periyoda istediği başlangıcı yapamayan Kanarya, savunmada basit hatalar yapınca fark çift hanelere çıktı. Farkı kapatamayan Fenerbahçe mücadeleden 85-80 mağlup ayrıldı.
Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi 85-80 kaybeden Fenerbahçe, bu maçın ardından hazırlık dönemini tamamlamış oldu. Sarı-lacivertliler, İtalya'da katıldığı Cagliari Hazırlık Turnuvası'nı dördüncü tamamlamış, Hırvatistan'da katıldığı Zadar Turnuvası'nda oynadığı üç maçı da kazanarak şampiyonluğa ulaşmıştı.
- 28.9.2018 23:26
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Barış Alıcı kayıplarda
Toplam 8
Yorum
Degirmen Yavv Fenerbahçe'de hangi genç futbolcu piyasaya kazandırıldı ki bu çocukları kazandırsın Fenerbahçe'de hepsi yok olacaklar.
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Kirli oyun! Oylar bir gecede değişti...
Toplam 21
Yorum
turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
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Galatasaray - BB Erzurumspor | CANLI
Toplam 2
Yorum
Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
Pavlos Turnuvası: Panathinaikos: 85 - Fenerbahçe: 80 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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