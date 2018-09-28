Fenerbahçe, altyapısından yetişen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin ile 5 senelik yeni sözleşme imzaladı.

OĞUZ KAĞAN GÜÇTEKİN KİMDİR?

Oğuz Kağan Güçtekin, 6 Nisan 1999'da Mersin'de dünyaya geldi. Fenerbahçe ile ilk genç kontratını 2014 yazında imzaladı. Sağ ayağını kullanan genç oyuncu, merkez orta saha ve defansif orta saha pozisyonlarında forma giyebiliyor. Pozisyon bilgisi, dinamizmi ve top tekniği ile ön plana çıkan Güçtekin, Fenerbahçe ile ilk profesyonel kontratını 2017 yılında imzaladı.

Oğuz Kağan Güçtekin, milli takım genç yaş kategorilerinde 45 maça çıkarken gol atma başarısı gösteremedi. Fenerbahçe A Takımı ile bugüne kadar 8'i ligde olmak üzere 13 maça çıkan genç oyuncu, görev aldığı 590 dakikada gol ya da asist katkısında bulunamazken iki sarı kart gördü.