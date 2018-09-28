Fenerbahçede yeni bir yıldız doğuyor!

Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu'nun gözü onun üzerinde
28 Eylül 2018 Cuma, 15:22:52
Güncelleme: 15:25:09
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Fenerbahçe'de yeni bir yıldız doğuyor!
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Sarı-lacivertlilerde Beşiktaş derbisinde ilk 11'de şans bulan Jailson, teknik direktör Phillip Cocu'nun yakından takip ettiği isimlerin başında geliyor.
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Fenerbahçe'de yeni bir yıldız doğuyor!
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Brezilyalı futbolcu, transfer döneminin son günlerinde gelmesine karşın Cocu ve teknik ekibinin kısa sürede güvenini kazandı. Cocu'ya iletilen raporlar kadar 22 yaşındaki orta sahanın gösterdiği performans da etkili oldu.
Fenerbahçe'de yeni bir yıldız doğuyor!
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Ancak Hollandalı çalıştırıcı, genç öğrencisinin halen önünde uzun bir yol olduğunu düşünüyor.
Fenerbahçe'de yeni bir yıldız doğuyor!
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Jailson'da bir yıldız potansiyeli gören 46 yaşındaki teknik adam, artı ve eksileriyle Brezilyalı oyuncuyu değerlendiriyor.
Fenerbahçe'de yeni bir yıldız doğuyor!
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Kafasındaki 11'de de Jailson'a kesin olarak yer veren Cocu'nun kafasında tüm yönleriyle şöyle bir Jailson portresi çıkıyor: