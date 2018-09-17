Konyaspor 0-1 Fenerbahçe | Maç özeti
Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Atiker Konyaspor’a konuk oldu. Fenerbahçe, Konyaspor'u deplasmanda Elif Elmas'ın golüyle 1-0 yendi.
Fenerbahçe, lige Bursaspor galibiyetiyle başladıktan sonra art arta 3 mağlubiyet alarak şoke olmuştu. Rakiplerinin de kazandığı haftada zorlu Atiker Konyaspor deplasmanına mutlak 3 puan için gitmişti. Zaman zaman zorlandığı mücadalede yine de geri adım atmadı. Yeni transferlerden Yassine Benzia'nın akıl dolu pasında genç Eljif Elmas ile 1-0 öne geçti. Üstünlüğünü son düdüğe kadar koruyan sarı-lacivertliler 5. haftada 2. galibiyetini elde etti. Bu sonuçla eleştirilerin hedefi haline gelen teknik direktör Phillip Cocu ve futbolcular da rahat bir nefes aldı.
6 MAÇ SONRA EVİNDE YENİLDİ
Sarı-lacivertliler bu galibiyetle Atiker Konyaspor'un 'yenilmezlik' unvanına da son verdi. Bu sezon ligde mağlubiyet görmeyen tek takım olan yeşil-beyazlıları Konya BB Stadı'nda yıkmayı başardı. Konyaspor ayrıca geçtiğimiz sezon sahasında Yeni Malatyaspor'a yenildikten sonra hiç kaybetmemişti. Fenerbahçe rakibini Konya BB Stadı'nda yenerek çok kritik bir galibiyet elde etti. Kanarya, liglere verilen milli arayı doğru değerlendirip lige yeniden döndüğünü taraftarına müjdeledi.
MAÇTAN DAKİKALAR
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasındaki Atiker Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısı golsüz tamamlandı.
8. dakikada Yatabare'nin sol kanattan ortasına yükselen Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.
24. dakikada Selim Ay'ın ortasında savunmada Neustaedter'in uzaklaştırmaya çalıştığı top, ceza sahası içerisinde Jahovic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top auta gitti.
28. dakikada Fenerbahçe defansından seken top Milosevic'in önüne düştü. Bu oyuncunun ceza sahası içerisinden vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.
31. dakikada Mehmet Topal'ın ceza yayı önünden sert şutunda top az farkla auta gitti.
37. dakikada Benzia'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Slimani'nin bekletmeden vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
59. dakikada Ferhat'ın penaltı noktasının sağ tarafına doğru gönderdiği top Skrtel'e çarparak Skubic'in önünde kaldı. Skubic'in bekletmeden yerden vuruşunda kaleci Harun sağ köşeden uzanarak topu çıkardı.
63. dakikada Jonsson'un ceza sahası içinde sağ taraftan gönderdiği topu önünde bulan Yatabare'nin vole vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
67. dakikada ev sahibi takımın ceza sahası içinde oluşan karambolde Benzia'nın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Elif Elmas'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
90+1. dakikada ceza yayının gerisinde Uğur'un pasında topla buluşan Hurtado'nun sert şutunda kaleci Harun topu kornere gönderdi.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Kemal Yılmaz xx, Serkan Olguncan xx
Atiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Selim xx, Uğur xx, Ferhat xx, Jonsson xx, Jevtovic xx (Hurtado dk. 71 x), Ömer Ali xx, Milosevic xx (Traore dk. 76 x), Yatabare xx, Jahovic xx (Fofana dk. 66 x)
Yedekler: Ertuğrul, Volkan Fındıklı, Diagne, Ali Turan, Moke, Vedat, Opanasenko
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Fenerbahçe: Harun xx, Şener xx, Skrtel xx, Neustadter xx, İsmail xx (Isla dk. 78 x), Mehmet xx, Jailson xx, Aatif xx (Elif Elmas dk. 61 xxx), Benzia xx (Frey dk. 85 ?), Ayew xx, Slimani xx
Yedekler: Volkan Demirel, Alper Potuk, Mehmet Ekici, Reyes, Barış Alıcı, Valbuena, Yğithan,
Teknik Direktör: Phillip Cocu
Gol: Elif Elmas (dk. 67) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Uğur Demirok, Jevtovic, Yatabare (Atiker Konyaspor), Harun (Fenerbahçe)
- 16.9.2018 02:23
- Güncelleme: 17.9.2018 07:35
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
Konyaspor 0-1 Fenerbahçe | Maç özeti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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