Fenerbahçe, lige Bursaspor galibiyetiyle başladıktan sonra art arta 3 mağlubiyet alarak şoke olmuştu. Rakiplerinin de kazandığı haftada zorlu Atiker Konyaspor deplasmanına mutlak 3 puan için gitmişti. Zaman zaman zorlandığı mücadalede yine de geri adım atmadı. Yeni transferlerden Yassine Benzia'nın akıl dolu pasında genç Eljif Elmas ile 1-0 öne geçti. Üstünlüğünü son düdüğe kadar koruyan sarı-lacivertliler 5. haftada 2. galibiyetini elde etti. Bu sonuçla eleştirilerin hedefi haline gelen teknik direktör Phillip Cocu ve futbolcular da rahat bir nefes aldı.



6 MAÇ SONRA EVİNDE YENİLDİ

Sarı-lacivertliler bu galibiyetle Atiker Konyaspor'un 'yenilmezlik' unvanına da son verdi. Bu sezon ligde mağlubiyet görmeyen tek takım olan yeşil-beyazlıları Konya BB Stadı'nda yıkmayı başardı. Konyaspor ayrıca geçtiğimiz sezon sahasında Yeni Malatyaspor'a yenildikten sonra hiç kaybetmemişti. Fenerbahçe rakibini Konya BB Stadı'nda yenerek çok kritik bir galibiyet elde etti. Kanarya, liglere verilen milli arayı doğru değerlendirip lige yeniden döndüğünü taraftarına müjdeledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasındaki Atiker Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısı golsüz tamamlandı.

8. dakikada Yatabare'nin sol kanattan ortasına yükselen Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

24. dakikada Selim Ay'ın ortasında savunmada Neustaedter'in uzaklaştırmaya çalıştığı top, ceza sahası içerisinde Jahovic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top auta gitti.



28. dakikada Fenerbahçe defansından seken top Milosevic'in önüne düştü. Bu oyuncunun ceza sahası içerisinden vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

31. dakikada Mehmet Topal'ın ceza yayı önünden sert şutunda top az farkla auta gitti.

37. dakikada Benzia'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Slimani'nin bekletmeden vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

59. dakikada Ferhat'ın penaltı noktasının sağ tarafına doğru gönderdiği top Skrtel'e çarparak Skubic'in önünde kaldı. Skubic'in bekletmeden yerden vuruşunda kaleci Harun sağ köşeden uzanarak topu çıkardı.

63. dakikada Jonsson'un ceza sahası içinde sağ taraftan gönderdiği topu önünde bulan Yatabare'nin vole vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

67. dakikada ev sahibi takımın ceza sahası içinde oluşan karambolde Benzia'nın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Elif Elmas'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

90+1. dakikada ceza yayının gerisinde Uğur'un pasında topla buluşan Hurtado'nun sert şutunda kaleci Harun topu kornere gönderdi.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Kemal Yılmaz xx, Serkan Olguncan xx

Atiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Selim xx, Uğur xx, Ferhat xx, Jonsson xx, Jevtovic xx (Hurtado dk. 71 x), Ömer Ali xx, Milosevic xx (Traore dk. 76 x), Yatabare xx, Jahovic xx (Fofana dk. 66 x)

Yedekler: Ertuğrul, Volkan Fındıklı, Diagne, Ali Turan, Moke, Vedat, Opanasenko

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Fenerbahçe: Harun xx, Şener xx, Skrtel xx, Neustadter xx, İsmail xx (Isla dk. 78 x), Mehmet xx, Jailson xx, Aatif xx (Elif Elmas dk. 61 xxx), Benzia xx (Frey dk. 85 ?), Ayew xx, Slimani xx

Yedekler: Volkan Demirel, Alper Potuk, Mehmet Ekici, Reyes, Barış Alıcı, Valbuena, Yğithan,

Teknik Direktör: Phillip Cocu

Gol: Elif Elmas (dk. 67) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Uğur Demirok, Jevtovic, Yatabare (Atiker Konyaspor), Harun (Fenerbahçe)