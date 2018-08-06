Albin Ekdal derbisi! – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    derbisi!

    Albin Ekdal derbisi!
    Portekiz basını F.Bahçe ve için bir transfer iddiasında bulundu. İki Türk devinin Bundesliga 2 ekibi Hamburg'ta oynayan ile ilgilendiği ileri sürüldü. Sporting'in de takibinde olan 'li orta saha için Hamburg'un 3 milyon euro bonservis bedeli belirlediği aktarıldı. Geçmişte Juve forması da giyen 29 yaşındaki Ekdal, son 'nda da boy göstermişti.
    1. 6.8.2018
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