Rakip Altınordu – Fotomaç – 27 Temmuz 2018
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    Rakip Altınordu

    Rakip Altınordu
    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 'nin bugünkü rakibi Altınordu... 5. hazırlık maçına çıkacak olan sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu öncesi de son provalarını yapacak. Fenerbahçe'nin ekibiyle Stadı'nda oynayacağı karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve 1'den yayınlanacak. Bu maç öncesi dün çift idman yapan Kanarya'da sakatlıkları nedeniyle 'da bırakılan , Aatif, İsmail, Şener ve Salih kadroda yer almıyor.
    1. 27.7.2018
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