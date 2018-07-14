Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'de! Ferdi Kadıoğlu kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz, NEC Nijmegen forması giyen, Hollanda genç milli takımı oyuncusu, 1999 doğumlu Ferdi Erenay Kadıoğlu'nu kadrosuna katmıştır.



Ferdi Kadıoğlu'na Fenerbahçe Ailesi'ne hoşgeldin diyor, çubuklu forma altında nice zaferler ve şampiyonluklar dolu yıllar diliyoruz.



Teknik Direktörümüz Phillip Cocu, Ferdi'nin transferiyle ilgili şu sözleri kullandı:



'Ferdi gibi genç, yetenekli ve potansiyeli çok yüksek olan bir oyuncuyu Fenerbahçe ailesine katabilmekten dolayı çok mutluyuz. Takıma uzun yıllar hizmet vermesini diliyorum.'



FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş."

FERDİ KADIOĞLU KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

18 yaşındaki genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu Hollanda'da Nijmegen takımında forma giyiyor. 2021 yılına kadar şu anki takımı ile sözleşmesi var. Kadıoğlu, bugüne kadar Nijmegen formasını toplamda 70 kez giydi ve toplamda 12 gol 16 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncu Hollanda'nın alt yaş takımlarında ise 35 maçta forma giyerken burada da 9 gollük katkıda bulundu.

FERDİ KADIOĞLU

UYRUK: HOLLANDA - TÜRKİYE

YAŞ: 18

BOY: 1.74

SÖZLEŞME BİTİŞ TARİHİ: 30.06.2021

MEVKİ: ON NUMARA

YAN MEVKİ: MERKEZ ORTA SAHA - SAĞ KANAT

AYAK: SAĞ

PİYASA DEĞERİ: 1,5 milyon Euro