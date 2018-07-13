Luis Nani ve Bruno Alves'in yeni adresleri belli oldu!
Fenerbahçe'nin eski futbolcularını Luis Nani ve Bruno Alves'in yeni adresleri belli oldu!
Fenerbahçe'ye dönmek için sarı-lacivertli yönetime mesaj gönderen Luis Nani, yüz bulamayınca eski kulübü Sporting Lizbon'dan gelen teklifi kabul etti. Sporting, Valencia'da dikiş tutturamayan, kiralık oynadığı Lazio'da da bir türlü bekleneni veremeyen Portekizli futbolcunun transferini resmen duyurdu.
PARMA, ALVES'İ TRANSFER ETTİ
italya Ligi ekiplerinden Parma, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Portekizli defans oyuncusu Bruno Alves'i kadrosuna kattığını duyurdu. Çizme ekibinden yapılan açıklamada, Rangers'tan ayrılan 36 yaşındaki Portekizli stoper ile bir yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi. Alves, 3 sezon Fenerbahçe forması giymişti.
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Beşiktaş'ın kalecisi Fabri'ye Fulham'dan resmi teklif
Toplam 1
Yorum
barzinho Aman aman sakın kardes ne Fabri si sakın sakın gondrmeyın o kadar ugrastan sonra adam akıllı kalecı bulmusuz sakın haaa
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Milan Kucka için devreye girdi
Toplam 2
Yorum
kucka piyangosu Milan, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a 5 milyon Euro'ya sattığı Juraj Kucka'yı 4 milyon Euro karşılığında geri almak istiyo. piyangoya bak
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Cocu'dan transfer tekliflerine veto
Toplam 1
Yorum
MEHMET SAYIN COCU; DOĞRU BİR KARAR ALMIŞ.... AMA GİDECEK OLAN OYUNCULAR İSVİÇRE KAMPINDAN SONRA GÖZDEN ÇIKARILACAKSA SORUN OLMAZ.
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