Luis Nani ve Bruno Alves'in yeni adresleri belli oldu!

Fenerbahçe'ye dönmek için sarı-lacivertli yönetime mesaj gönderen Luis Nani, yüz bulamayınca eski kulübü Sporting Lizbon'dan gelen teklifi kabul etti. Sporting, Valencia'da dikiş tutturamayan, kiralık oynadığı Lazio'da da bir türlü bekleneni veremeyen Portekizli futbolcunun transferini resmen duyurdu.



PARMA, ALVES'İ TRANSFER ETTİ

italya Ligi ekiplerinden Parma, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Portekizli defans oyuncusu Bruno Alves'i kadrosuna kattığını duyurdu. Çizme ekibinden yapılan açıklamada, Rangers'tan ayrılan 36 yaşındaki Portekizli stoper ile bir yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi. Alves, 3 sezon Fenerbahçe forması giymişti.