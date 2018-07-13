Luis Nani ve Bruno Alves'in yeni adresleri belli oldu! – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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HEPSİ
    13 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    ve 'in yeni adresleri belli oldu!

    Luis Nani ve Bruno Alves'in yeni adresleri belli oldu!

    'nin eski futbolcularını ve 'in yeni adresleri belli oldu!

    'ye dönmek için sarı-lacivertli yönetime mesaj gönderen , yüz bulamayınca eski kulübü 'dan gelen teklifi kabul etti. Sporting, 'da dikiş tutturamayan, kiralık oynadığı Lazio'da da bir türlü bekleneni veremeyen Portekizli futbolcunun transferini resmen duyurdu.

    PARMA, ALVES'İ TRANSFER ETTİ
    italya Ligi ekiplerinden , bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Portekizli defans oyuncusu 'i kadrosuna kattığını duyurdu. Çizme ekibinden yapılan açıklamada, Rangers'tan ayrılan 36 yaşındaki Portekizli stoper ile bir yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi. Alves, 3 sezon Fenerbahçe forması giymişti.

    1. 13.7.2018
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