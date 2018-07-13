Fenerbahçe kaptanlarından Topal: Kolay olmayacak – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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    13 Temmuz 2018, Cuma
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    kaptanlarından Topal: Kolay olmayacak

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> kaptanlarından Topal: Kolay olmayacak

    , 'ın sistemini tamamen terk ettiklerini Cocu ile yepyeni bir döneme girdiklerini söyledi.

    , 'ın sistemini tamamen terk ettiklerini Cocu ile yepyeni bir döneme girdiklerini söyledi. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli ismi, "Cocu bize sistemini ezberletmek için çok yoğun gayret gösteriyor. Kolay olmayacak ama bu geçişi mutlaka başaracağız" açıklamasını yaptı.

    1. 13.7.2018
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