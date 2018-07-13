Mehmet Topal, Aykut Kocaman'ın sistemini tamamen terk ettiklerini Cocu ile yepyeni bir döneme girdiklerini söyledi. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli ismi, "Cocu bize sistemini ezberletmek için çok yoğun gayret gösteriyor. Kolay olmayacak ama bu geçişi mutlaka başaracağız" açıklamasını yaptı.