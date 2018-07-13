Fenerbahçe'nin de istediği Bremer’den Torino’ya imza – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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    13 Temmuz 2018, Cuma
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    'nin de istediği ’den ’ya imza

    Fenerbahçe'nin de istediği Bremer’den Torino’ya imza

    basını, Atletico MG'de kiralık oynayan (bonservisi Palmeiras'ta) 'i F.Bahçe'ye yazarken, 'nın aynı takımdan 'e de talip olduğunu ileri sürmüştü.

    basını, Atletico MG'de kiralık oynayan (bonservisi Palmeiras'ta) 'i F.Bahçe'ye yazarken, 'nın aynı takımdan 'e de talip olduğunu ileri sürmüştü. Ancak 21 yaşındaki stoper ile sözleşme imzaladı. Serie A ekibi, Bremer için 5.8 milyon euro ödedi.

    1. 13.7.2018
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