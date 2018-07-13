Fenerbahçe'nin de istediği Bremer’den Torino’ya imza

Brezilya basını, Atletico MG'de kiralık oynayan (bonservisi Palmeiras'ta) Roger Guedes'i F.Bahçe'ye yazarken, Kanarya'nın aynı takımdan Bremer'e de talip olduğunu ileri sürmüştü. Ancak 21 yaşındaki stoper Torino ile sözleşme imzaladı. Serie A ekibi, Bremer için 5.8 milyon euro ödedi.