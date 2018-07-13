Fenerbahçe'nin Bas Dost’ta güçlü rakibi: Milan – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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HEPSİ
    13 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    'nin ’ta güçlü rakibi: Milan

    <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'nin <a href="/index/bas-dost?id=e401d454-351a-453c-bd6e-8a737fb9bd5a" class="" rel="tag">Bas Dost</a>’ta güçlü rakibi: Milan

    Kanarya, transferde kime eline atsa karşısına güçlü bir rakip çıkıyor.

    Kanarya, transferde kime eline atsa karşısına güçlü bir rakip çıkıyor. 'ta da aynısı yaşanıyor. 'la gemileri yakan Hollandalı golcü için şimdi de Milan devreyde. Milan Sportif Direktörü Massimiliano Mirabelli'nin 'un temsilcileri ile bir görüşme yaptığı kaydedildi. Sporting'in, sözleşmesini tek taraflı fesheden Bas Dost'un bonservisine 6-7 milyon euro istediği basına yansımıştı. Kanarya'ya, Barça'lı Rafinha Alcantara'da da rakip oldu.

    1. 13.7.2018
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