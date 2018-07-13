Fenerbahçeli Josef de Souza: Değişim yarayacak – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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HEPSİ
    13 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    Fenerbahçeli de : Değişim yarayacak

    Fenerbahçeli Josef de Souza: Değişim yarayacak

    “Her değişimin pozitif katkıları olur” diyen , yeni başkanları ve hocalarıyla bu sezon şampiyonluğu kucaklamak istediklerini söyledi

    'nin futbolcusu de , yeni sezonu şampiyon tamamlamak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi. 'deki kampta basının karşısına çıkan Brezilyalı futbolcu, "Her değişimin pozitif katkıları olur. Yeni başkanımız ve hocamızla bu sezon şampiyon olmamız çok önemli. Bunun için pozitif düşünce içindeyiz" dedi. Cocu'nun gerek futbolculuk, gerekse teknik direktörlük kariyerinde kazanma alışkanlığına sahip bir spor adamı olduğunu sözlerine ekleyen Josef, "Bizim de takım olarak bu tarz insanlara ihtiyacımız var. Birlikte başarılı olmak istiyoruz" diye konuştu.

    HER YERDE OYNARIM
    Josef, İstanbulspor ile yapılan hazırlık maçında stoperde görev almasına ilişkin olarak, "Geçen sezon da aynı mevkide oynadığım maçlar olmuştu. Takımımın ihtiyacı olan bölgelerde katkı vermeye hazırım. Hocamızla bu konu hakkında konuşmadım. Önde veya arkada oynamam fark etmez; önemli olan şampiyon olmamız" ifadelerini kullandı.

    EŞİ DÜŞÜK YAPTI
    Josef de Souza, İsviçre kampında dün acı bir haber aldı. Brezilyalı futbolcunun eşi Danielle Araujo yaptı. Fenerbahçe Kulübü, bir mesaj yayımlayarak Josef'e ve ailesine "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.

    1. 13.7.2018
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