Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu’dan transfere veto!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, teklif gelen hiçbir oyuncusuna şu an için izin vermeme kararı aldı. Hollandalı çalıştırıcı, takımdan ayrılmasını istediği oyuncuları İsviçre kampı sonrası belirleyecek. Tüm futbolcuları yakından gözlemleyen Cocu'nun sportif direktör Damien Comolli ile yaptığı toplantıda, "Hata yapmak istemiyorum. Çok astronomik teklifler dışında hiçbir oyuncunun şu an için ayrılmasına onay veremem" dedi.